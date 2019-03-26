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Nevşehir’de kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 3 kişi yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen aranan kişilere yönelik operasyon sonrasında kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 3 kişi yakalandı.

26 Mart 2019 Salı 15:41
Nevşehir’de kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 3 kişi yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen aranan kişilere yönelik operasyon sonrasında kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 3 kişi yakalandı.


Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 3.Asliye Ceza Mahkemesinde hükümlü ve tutuklunun kaçma suçundan aranan ve hakkında 3 yıl 9 ay kesinlemiş hapis cezası ile aranan Y.C.Ç., 1.Asliye Ceza Mahkemesi tarafından hükümlü ve tutuklunun kaçması suçundan aranan hakkında 2 ay 15 gün hapis cezası bulunan A.P. ve silahla tehdit suçundan aranan 2 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.K. yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 kişi tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

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Haber Tarihi: 26 Mart 2019 Salı 15:41
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