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Nevşehir’de kardeş kavgası: 1 yaralı

Nevşehir’in Ürgüp ilçesine bağlı Şahinefendi köyünde iki kardeşin kavgası sonrasında 1 kişi yaralandı.

12 Temmuz 2019 Cuma 14:12
Nevşehir’de kardeş kavgası: 1 yaralı

Nevşehir’in Ürgüp ilçesine bağlı Şahinefendi köyünde iki kardeşin kavgası sonrasında 1 kişi yaralandı.


Edinilen bilgilere göre, Şahinefendi köyünde öğle saatlerinde köy meydanında iki kardeş arasında alacak verecek kavgası çıktı. Çıkan kavgada yanında bulundurduğu silahla O.İ. ağabeyi M.İ.’ye iki el ateş ederek yaraladı. İki kardeş arasında çıkan kavga sonrasında M.İ.’ye sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılırken ağabeyini vuran O.İ. ise olay yerine gelen jandarma ekiplerine teslim oldu.


Kavganın iki kardeş arasında borçlarına kefil olmadan dolayı olduğu iddia edildi.

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Haber Tarihi: 12 Temmuz 2019 Cuma 14:12
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