Nevşehir'de iki minibüs çarpıştı: 5 yaralı

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'de Hindistanlı turistleri taşıyan minibüs ile başka bir minibüsün çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Kapadokya'nın turistik merkezlerini gezmek üzere bölgeye gelen Hintli turistleri taşıyan İzzet Özcan yönetimindeki 50AAE 761 plakalı tur minibüsü, Nevşehir-Kayseri kara yolu Ürgüp kavşağında Mehmet Şimşek'in kullandığı 50 EN 98 plakalı minibüsle çarpıştı.

Yaralanan minibüs sürücüleri ile minibüsteki Hindistanlı Khfn Leela, Umay Salma Pasha ve Safah Pasha, ambulanslarla Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Khfn Leela'nın hastaneye nakledilirken duran kalbinin ambulansta yapılan müdahaleyle yeniden çalıştırıldığı ancak durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Diğer yaralıların ise sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.



