Nevşehir’de ikamete ateş eden 1 kişi tutuklandı Nevşehir’de bir eve tüfekle ateş eden şahıs polis ekiplerince yakalandı.

Nevşehir’de bir eve tüfekle ateş eden şahıs polis ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Emek mahallesinde bir kişi ikamete pompalı tüfekle ateş ederek kaçtı. Polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonrasında ikamete pompalı tüfekle ateş açıp kaçan şüphelinin Ali Ç. Olduğu tespit edilmesinin ardından şahıs kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Mahkeme kararı ile Ali Ç.’nin iş yerinde yapılan arama sonrasında 1 adet pompalı tüfek ele geçirilmesinin ardından şüpheli adliyeye sevk edildi.

Çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklanan Ali Ç. Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.