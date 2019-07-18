Nevşehir’de ikamete ateş eden 1 kişi tutuklandı
Nevşehir’de bir eve tüfekle ateş eden şahıs polis ekiplerince yakalandı.18 Temmuz 2019 Perşembe 15:49
Nevşehir’de bir eve tüfekle ateş eden şahıs polis ekiplerince yakalandı.
Edinilen bilgilere göre, Emek mahallesinde bir kişi ikamete pompalı tüfekle ateş ederek kaçtı. Polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonrasında ikamete pompalı tüfekle ateş açıp kaçan şüphelinin Ali Ç. Olduğu tespit edilmesinin ardından şahıs kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Mahkeme kararı ile Ali Ç.’nin iş yerinde yapılan arama sonrasında 1 adet pompalı tüfek ele geçirilmesinin ardından şüpheli adliyeye sevk edildi.
Çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklanan Ali Ç. Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.
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