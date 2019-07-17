Nevşehir’de Haziran ayında 163 konut satıldı Türkiye İstatistik Kurumu Nevşehir Bölge Müdürlüğü tarafından Haziran ayında konut satış rakamları açıklandı.

Türkiye İstatistik Kurumu Nevşehir Bölge Müdürlüğü tarafından Haziran ayında konut satış rakamları açıklandı.

TÜİK Nevşehir Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre Nevşehir’de Haziran ayında 163 konut satışı gerçekleştirilirken Kırıkkale’de 270 konut, Aksaray’da 294 konut, Niğde’de 352 konut ve Kırşehir’de ise 184 konut satışı gerçekleştirildi.

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