Nevşehir’de hakkında arama kararı olan 3 kişi tutuklandı Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından aranan kişilere yönelik yapılan operasyonda 13 kişi yakalandı.

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından aranan kişilere yönelik yapılan operasyonda 13 kişi yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından aranan kişilere yönelik yapılan operasyon sonrasında askeri ceza kanuna muhalefet ve nafaka hükümlerine uymamak suçlarından 6 kişi, hakaret ve ödeme şartını ihlal suçlarından 2 kişi, nafaka hükümlerine uymamak suçundan 1 kişi, resmi belgede sahtecilik suçundan 1 kişi, yaralama suçundan 1 kişi ve Ürgüp’te basit yaralama suçlarından arama kararı bulunan 2 kişi olmak üzere toplamda 13 kişi yakalandı.

Polis ekipleri tarafından gözaltına alınana şüphelilerden 3’ü sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

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