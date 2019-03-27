Nevşehir’de fuhşa teşvik etmek suçundan 1 kişi tutuklandı

Nevşehir’de Cumhuriyet Başsavcılığının fuhuşa teşvik suçundan hakkında yakalama kararı çıkartılan 1 kişi polis ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İ.K.’nın fuhuş için yer temin etmek suçundan yakalama kararı çıkartılması sonrasında Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerince İ.K. ikamet ettiği adresinde yakalandı.İ.K.’nın evinde yapılan aramada iki yabancı uyruklu kadın şahısta gözaltına alınırken evde bulunan 2 bin 510 liraya ise el konuldu.

Emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen İ.K. fuhşa teşvik, aracılık veya zorlama suçlarından tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderilirken yabancı uyruklu 2 kadın ise sınır dışı edilmek üzere Yabancılar Büro Amirliğine teslim edildiği öğrenildi.