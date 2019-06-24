Nevşehir’de FETÖ’den 8 kişi hakkında işlem yapıldı Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında 8 kişi gözaltına alındı.

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında 8 kişi gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adli işlem yapıldığı öğrenildi.

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