Nevşehir’de FETÖ’dan 9 kişiye adli işlem yapıldı
Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında 9 kişiye adli işlem yapıldı.22 Nisan 2019 Pazartesi 08:57
Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında 9 kişiye adli işlem yapıldı.
Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafında 9 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden 1 şahsa mahkemece denetimli serbestlik kararı verilirken 5 şahsa ise ifadelerinin tamamlanmasının ardından adli işlem yapıldı.
Emniyetteki ifadelerinin tamamlanmasının ardından ise 3 şüphelinin adliyeye sevk edildiği öğrenildi.
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