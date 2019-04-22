Nevşehir’de FETÖ’dan 9 kişiye adli işlem yapıldı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında 9 kişiye adli işlem yapıldı.

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında 9 kişiye adli işlem yapıldı.

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafında 9 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden 1 şahsa mahkemece denetimli serbestlik kararı verilirken 5 şahsa ise ifadelerinin tamamlanmasının ardından adli işlem yapıldı.

Emniyetteki ifadelerinin tamamlanmasının ardından ise 3 şüphelinin adliyeye sevk edildiği öğrenildi.

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