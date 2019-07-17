Nevşehir’de FETÖ’dan 5 şüpheliye işlem yapıldı
Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 5 şüpheli gözaltına alındı.17 Temmuz 2019 Çarşamba 12:14
Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 5 şüpheli gözaltına alındı.
Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafında 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki ifadelerinin ardından haklarında adli işlem yapılmasının ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.
YORUM YAZ