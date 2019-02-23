Nevşehir’de FETÖ’dan 13 kişiye işlem yapıldı Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında son bir hafta içerisinde 13 kişiye yasal işlem yapıldı.

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında son bir hafta içerisinde 13 kişiye yasal işlem yapıldı.

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü ekipleri ile Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 13 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden 12’si emniyetteki ifadelerinin ardından adli işlem yapılarak serbest bırakılırken 1 kişi ise sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.