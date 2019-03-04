Nevşehir’de FETÖ’dan 12 kişiye yasal işlem yapıldı
Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında 12 kişi yakalandı.04 Mart 2019 Pazartesi 17:41
Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında 12 kişi yakalandı.
Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 12 kişi yakalandı. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki ifadelerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca yasal işlem yapıldığı öğrenildi.
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