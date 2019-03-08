Nevşehir’de FETÖ soruşturmasında 1 tutuklama Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında polis ekiplerince gözaltına alınan 5 şüpheliden 1’i tutuklandı.

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında polis ekiplerince gözaltına alınan 5 şüpheliden 1’i tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamın Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından son bir hafta içerisinde 5 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden 4’ü emniyetteki ifadelerinin ardından adli işlem yapılarak serbest bırakılırken adliyeye sevk edilen 1 şüpheli ise çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.