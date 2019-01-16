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Nevşehir'de eğitime kar engeli

16 Ocak 2019 Çarşamba 00:07
Nevşehir'de eğitime kar engeli
NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir merkez ve ilçelerinde, gece beklenen kar yağışı ve yollardaki olası buzlanma nedeniyle eğitime bir gün ara verildiği bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, beklenen yoğun kar yağışı ve beraberinde getireceği diğer olumsuz hava şartları nedeniyle 16 Ocak Çarşamba il genelindeki resmi ve özel tüm eğitim kurumlarının tatil edildiği duyuruldu.

Hamile ve engelli kamu personelinin de idari izinli sayılacağı belirtilen açıklama, "Son meteorolojik veriler doğrultusunda gece başlayacak kuvvetli kar yağışının gün boyunca devam edeceği tahmin edilmektedir. Bu nedenle il genelindeki tüm okullarda eğitime bir gün ara verilmiştir." ifadesi kullanıldı.

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Haber Tarihi: 16 Ocak 2019 Çarşamba 00:07
  1. eğitime kar tatili
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