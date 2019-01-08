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Nevşehir'de eğitime kar engeli

08 Ocak 2019 Salı 19:33
Nevşehir'de eğitime kar engeli

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir merkez ve ilçelerinde, kar yağışı ve yollardaki buzlanma nedeniyle yarın eğitime ara verildiği bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, il genelinde sabah saatlerinde itibaren etkili olan yoğun kar yağışı ve beraberinde getirdiği diğer olumsuz hava şartları nedeniyle 9 Ocak Çarşamba günü il genelindeki resmi ve özel tüm eğitim kurumlarının tatil edildiği duyuruldu.

Hamile ve engelli kamu personelinin de idari izinli sayılacağı belirtilen açıklama, "Trafiğe çıkacak vatandaşlarımızın kış şartlarının gerektirdiği tedbirleri almaları büyük önem arz etmektedir." ifadelerine yer verildi.


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Haber Tarihi: 08 Ocak 2019 Salı 19:33
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