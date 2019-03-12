Nevşehir’de dikkatsiz sürücünün kazası kameralara yansıdı Nevşehir’de meydana gelen trafik kazasında dikkatsiz bir sürücünün sağ şeritten dönüş yapması kazaya neden oldu.

Nevşehir’de meydana gelen trafik kazasında dikkatsiz bir sürücünün sağ şeritten dönüş yapması kazaya neden oldu.

Nevşehir Esentepe Mahallesi Ürgüp Caddesinde meydana gelen trafik kazası MOBESE kameralarına yansıdı. Ürgüp Caddesinde sağ şerit üzerinde seyir halindeki otomobil döner kavşaktan dönmeye kalkması sonrasında sol şeritten gelen otomobilin çarpmasına neden oldu. Kaza anı ise saniye saniye güvenlik kameralarına yansırken çarpmanın etkisiyle otomobil orta refüjde bulunan trafik levhalarına çarparak durabildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.