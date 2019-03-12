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Nevşehir’de dikkatsiz sürücünün kazası kameralara yansıdı

Nevşehir’de meydana gelen trafik kazasında dikkatsiz bir sürücünün sağ şeritten dönüş yapması kazaya neden oldu.

12 Mart 2019 Salı 10:52
Nevşehir’de dikkatsiz sürücünün kazası kameralara yansıdı

Nevşehir’de meydana gelen trafik kazasında dikkatsiz bir sürücünün sağ şeritten dönüş yapması kazaya neden oldu.


Nevşehir Esentepe Mahallesi Ürgüp Caddesinde meydana gelen trafik kazası MOBESE kameralarına yansıdı. Ürgüp Caddesinde sağ şerit üzerinde seyir halindeki otomobil döner kavşaktan dönmeye kalkması sonrasında sol şeritten gelen otomobilin çarpmasına neden oldu. Kaza anı ise saniye saniye güvenlik kameralarına yansırken çarpmanın etkisiyle otomobil orta refüjde bulunan trafik levhalarına çarparak durabildi.

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Haber Tarihi: 12 Mart 2019 Salı 10:52
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