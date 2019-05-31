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Nevşehir’de bu gece Ramazan davulcuları çalmayacak

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, 1 Haziran Cumartesi günü yapılacak olan Liseye geçiş Sınavı (LGS) nedeniyle bu gece sahurda Ramazan davulcularının dinlendirileceğini açıkladı.

31 Mayıs 2019 Cuma 17:44
Nevşehir’de bu gece Ramazan davulcuları çalmayacak

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, 1 Haziran Cumartesi günü yapılacak olan Liseye geçiş Sınavı (LGS) nedeniyle bu gece sahurda Ramazan davulcularının dinlendirileceğini açıkladı. Arı, sınav sırasında gürültü kirliliği yapılmaması hususunda vatandaşlara uyarıda bulunuldu.


Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı yaptığı açıklamada; belediye olarak 1 Haziran Cumartesi günü gerçekleştirilecek LGS sınavları nedeniyle bir dizi önlemler aldıklarını açıkladı.


Gençlerin gelecek hedeflerini belirlemesi açısından oldukça önemli olan LGS sınavı öncesi ve sırasında, sınavın yapılacağı tüm okulların çevrelerinin Nevşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından denetim altında tutulacağını belirten Arı, meydana gelebilecek gürültü kirliliğine asla izin vermeyeceklerini kaydetti.


“Sınav zamanı kornaya basma, gürültü yapma”


Vatandaşların, motorlu araç sürücülerinin, inşaat sahiplerinin, seyyar satıcıların, yayın izni almış olsalar dahi sesli ilan yapacak olanların, düğün, merasim ve eğlence gibi faaliyetlerde bulunacaklardan duyarlı olmalarını isteyen Arı, bu konuda vatandaşların gerekli şikayetlerini 153 Çağrı Merkezine yapabileceklerini söyledi.


Arı:” Sınava girecek öğrenciler ve aileleri, bu sınava gelene kadar çok büyük fedakarlıklarda bulundular. Sınava giren öğrencilerimizin sınav sorularına tam konsantre olabilmeleri için, sessiz bir ortamda bulunmaları gerekmekte. Sınav salonlarının dışından gelebilecek gürültü, öğrencilerimizin konsantrasyonunu bozacak ve dikkatlerini dağıtacak. Bu nedenle sınav yapılan yerlerin yakınlarında hiçbir şekilde gürültü ve ses çıkaracak faaliyette bulunulmaması çok önemli.” diye konuştu


Ramazan boyunca Nevşehir halkını sahura kaldıran ramazan davulcularının da dinlendirileceğini ve bu gece sahurda davul çalmayacaklarını açıklayan Arı: “Geleceğimizin teminatı olan sevgili gençler; sizlerin ve eğitimin dostu bir belediye olarak sınav gecesinde uykularınızın bölünmemesi, olumsuzluk yaşamamanız için Ramazan davulcularımızı dinlendiriyoruz. Sınav günü ise, okul çevrelerinde sessizliğin sağlanması için tüm tedbirlerimizi aldık. Bizi bu konuda destekleyen ve anlayış gösteren hemşehrilerimize teşekkür ediyor, sınava girecek bütün öğrencilerimize başarılar diliyorum.” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 31 Mayıs 2019 Cuma 17:44
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