Nevşehir’de bağ evinde bir kişi ölü bulundu Nevşehir’in merkez ilçeye bağlı Göreme beldesinde bir kişi bağ evinde ölü bulundu.

Nevşehir’in merkez ilçeye bağlı Göreme beldesinde bir kişi bağ evinde ölü bulundu.

Edinilen bilgilere göre, bu akşam saatlerinde bağ evinde ölü bir kişinin bulunduğu ihbarını alan jandarma ekipleri, sağlık ekipleri ile birlikte Göreme beldesinde bulunan bağ evine gitti. Sağlık ekipleri tarafından şahsın öldüğünün tespit edilmesinin ardından ise Jandarma Olay Yeri İnceleme ekipleri incelemelerde bulundu. Jandarma ekipleri tarafından yapılan incelemelerin ardından ceset Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Bağ evinde ölü bulunan şahsın 59 yaşındaki Ömer Köse olduğu tespit edilirken, Köse’nin iki gündür eve gitmediği ailesinin jandarmaya kayıp başvurusunda bulunduğu öğrenildi.

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