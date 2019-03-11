Nevşehir’de aranan 23 kişi yakalandı

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından aranan kişilere yönelik yapılan operasyonda 23 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından çeşitli suçlardan dolayı hakkında arama kararı bulunan şahıslara karşı yapılan operasyon sonrasında 23 kişi yakalandı. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan şahıslardan basit yaralama suçundan yakalama kararı bulunan H.K., vergi usul kanuna muhalefet suçundan 2 yıl 13 ay 15 gün hapis cezası bulunan M.G., ailenin korunması suçundan yakalama kararı olan H.Ç., suç eşyasını satın alma suçundan yakalama kararı bulunan ve hakkında 1 yıl 4 ay hapis cezası bulunan O.Y., Avanos ilçesinde hırsızlık suçundan hakkında 2 yıl 6 ay hapis cezası bulunan S.U., Ürgüp’te basit yaralama suçlarından aranan T.T. ve borçlunun ödeme şartını ihlal suçundan aranan S.A. sevk edildiği adli makamlarca 7 şahıs tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan diğer 16 şahıs ise adli işlemlerin ardından serbest bırakıldı.