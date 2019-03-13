Nevşehir’de araç kundaklayan 1 kişi yakalandı

Nevşehir’in Kozaklı ilçesinde park halindeki aracı kundaklayan bir kişi polis ekiplerince kısa sürede yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Kozaklı ilçesinde gece geç saatlerde park halindeki kamyonet, kimliği kişi veya kişilerce kundaklandı. Araç sahibinin polis ekiplerine haber vermesinin ardından olay yerine gelen polis ekipleri, kundaklama ile ilgili geniş çaplı araştırma yaptı. Çevrede bulunan güvenlik kameralarının incelenmesi sonrasında aracı kundaklayan şahıs belirlendi. Polis ekipleri tarafından aracı kundaklayan R.Ş. yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki ifadesinde araç sahibi ile daha önceden bir husumeti olduğunu bu yüzden aracı yaktığını itiraf eden R.Ş. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Adliyeye sevk edilen R.Ş.’ye adli işlem yapıldığı öğrenildi.