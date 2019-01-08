Nevşehir'de yarın okullar tatil mi | Nevşehir 9 Ocak Çarşamba kar tatili

Kar yağışı tüm yurtta hayat koşullarını etkilemeye devam ediyor. Beyaza örtüye bürünen illerimizin arasında Nevşehir'de yer aldı. Nevşehir'de kar yağışı etkili olmaya devam etmesi üzerine okullar tatil mi edilecek? Öğrenci ve veliler Nevşehir'de okullar yarın tatil mi? Nevşehir'de okullar 9 Ocak Çarşamba yarın tatil olacak mı? sorularını sormaya başladı.

Kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Nevşehir merkeze bağlı kasaba ve köylerde okullardaki eğitim ve öğretim ile taşımalı eğitime 7 Ocak’ta bir gün ara verilmişti. Meterolooji’den gelen son dakika hava tahminlerine göre, Nevşehir’de 9 Ocak Çarşamba günü kar yağışı etkili olacak. Kayseri, Yozgat, Nevşehir, Niğde, Aksaray, Kırşehir ve Sivas'ta devam eden kar yağışının, 10-20 santimetre örtü bırakması bekleniyor.

Meteoroloji Nevşehir'i kar yağışı konusunda uyardı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, İç Anadolu'nun doğusunda halen devam eden kar yağışlarının Kayseri, Yozgat, Nevşehir, Niğde, Aksaray, Kırşehir ve Sivas çevrelerinde zaman zaman etkisini artıracağı öngörülüyor. Bölgede kar yağışının, çarşamba sabah saatlerine kadar devam edeceği ve 10-20 santimetre civarında örtü bırakacağı tahmin ediliyor. Kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksama, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Nevşehir'de okullar tatil mi?

Nevşehir'de, bugün yoğun kar yağışı etkisi altına girerken, il genelinde okulların yarın tatil ilan edilip edilmeyeceği soruluyor. 9 Ocak Çarşamba günü okullar tatil mi? Nevşehir Valiliği'nden şu ana kadar resmi bir açıklama gelmezken bugün ara verilen eğitim-öğretime yarın da ara verilp verilmeyeceği henüz netlik kazanmadı.