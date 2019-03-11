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Nevşehir’de 82 kg kaçak tütün ele geçirildi

Nevşehir’de polis ekipleri tarafından yol kontrol ve denetleme noktasında 82 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.

11 Mart 2019 Pazartesi 10:31
Nevşehir’de 82 kg kaçak tütün ele geçirildi

Nevşehir’de polis ekipleri tarafından yol kontrol ve denetleme noktasında 82 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.

 

Edinilen bilgilere göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Zübeyde Hanım Caddesinde yapılan yol kontrol noktasında şüphe üzerine durdurulan araç içerisinde yapılan aramada şeffaf poşetleri içerisinde 13 tanesinin tam dolu, 3 tanesinin yarım dolu toplamda 82 kilogram kıyılmış kaçak tütün ele geçirildi. Polis ekiplerince gözaltına alınan araç sürücüsü C.D.’ye 4733 sayılı kanun tütün ve alkol piyasası kanununa muhalefet etmek suçundan adli işlem yapıldığı öğrenildi.

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Haber Tarihi: 11 Mart 2019 Pazartesi 10:31
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