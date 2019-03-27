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Nevşehir’de 80 lira gasp eden 1 kişi tutuklandı

Nevşehir’de bir kişi kendinin köpeğine çarptığını iddia ettiği kişiden 80 lira gasp ettiği için tutuklandı.

27 Mart 2019 Çarşamba 12:36
Nevşehir’de 80 lira gasp eden 1 kişi tutuklandı

Nevşehir’de bir kişi kendinin köpeğine çarptığını iddia ettiği kişiden 80 lira gasp ettiği için tutuklandı.


Edinilen bilgilere göre, Hacı Rüştü Mahallesi Kazım Sokakta bulunan bir kişi M.N. isimli bir kişinin köpeğine çarptığını iddia ederek kendisinden bunun karşılığında para istediğini vermeyince tehdit ederek köpeği aracının arka koltuğuna oturttuğunu, bıçak çektiğini ve korktuğu için 80 lira civarında parayı zorla elinden aldığını söyleyerek polis ekiplerine şikayette bulundu. Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından M.N. kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.N. nitelikli yağma suçundan tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

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Haber Tarihi: 27 Mart 2019 Çarşamba 12:36
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