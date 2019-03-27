Nevşehir’de 4 ayrı suçtan aranan şahıs yakalandı Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 4 ayrı suçtan aranan 1 kişi yakalandı.

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 4 ayrı suçtan aranan 1 kişi yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Nevşehir 1.Ağır Ceza Mahkemesince başkasının bir malı teslimi veya malın alınmasına karşı koymamaya mecbur kılmak suretiyle yağmaya teşebbüs ve Nevşehir 1.Asliye Ceza Mahkemesinde basit yaralama, Lüleburgaz adli makamlarınca askeri ceza kanuna muhalefet etmek suçlarından hakkında 10 ay kesinleşmiş hapis cezası ve 14 bin lira adli para cezası ile yakalama kararı ile aranan M.M.K. yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.M.K. sevk edildiği adli makamlarınca tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

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