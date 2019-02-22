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Nevşehir’de 3 yıl 4 ay hapis cezası bulunan 1 kişi yakalandı

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından şüphe üzerine durdurulan bir kişinin 3 yıl 4 ay hapis cezası bulunduğu öğrenildi.

22 Şubat 2019 Cuma 14:00
Nevşehir’de 3 yıl 4 ay hapis cezası bulunan 1 kişi yakalandı

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından şüphe üzerine durdurulan bir kişinin 3 yıl 4 ay hapis cezası bulunduğu öğrenildi.


Edinilen bilgilere göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 2000 Evler Mahallesi petrol ofisinin yan kısmında şüphe üzerine durdurularak GBT kontrolü yapılan M.A.’nın Nevşehir adli makamlarınca yaralama suçundan 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan M.A. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

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Haber Tarihi: 22 Şubat 2019 Cuma 14:00
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