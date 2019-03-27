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Nevşehir'de 212 bin 647 seçmen oy kullanacak

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin yürürlüğe girmesinin ardından yapılacak ilk yerel seçimlerde Nevşehirliler, belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri ve muhtarları seçmek için 31 Mart Pazar günü sandık başına gidecek

27 Mart 2019 Çarşamba 13:21
Nevşehir'de 212 bin 647 seçmen oy kullanacak

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir genelinde 212 bin 647 seçmen, 31 Mart Pazar günü yerel seçimler için sandığa gidecek.

762 sandığın kurulacağı Nevşehir'de seçmen, merkez belediye başkanı, ilçe belediye başkanları, meclis üyeleri ve muhtarlar için oy kullanacak.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin yürürlüğe girmesinin ardından yapılacak ilk yerel seçimlerde Nevşehirliler, belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri ve muhtarları seçmek için 31 Mart Pazar günü sandık başına gidecek.

- 5 yılda 10 bin 461 yeni seçmen

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) verilerine göre, Nevşehir’de 212 bin 647 kayıtlı seçmen bulunuyor. 2014'te yapılan yerel seçimlerden bu yana Nevşehir'deki seçmen sayısı 10 bin 461 arttı.

İl genelinde kurulacak sandık sayısı ise bir önceki seçime göre bir sandık arttı. 2014'teki yerel seçimlerde 762 sandık kurulurken, 202 bin 186 seçmen bulunuyordu.

- En fazla seçmen kent merkezinde

İl genelinde en fazla seçmenin ve sandığın bulunduğu yer kent merkezi oldu. Kent merkezinde, 94 bin 991 seçmen 303 sandıkta oy kullanacak. İlçelerde ise en fazla seçmen Ürgüp'te. Ürgüp'te 26 bin 915 seçmen 98 sandıkta, ilçeler arasında ikinci sıradaki Avanos'ta ise 25 bin 136 seçmen 90 sandıkta oy kullanacak.

47 sandık ve 9 bin 457 seçmenle en az sandık ve seçmen ise Hacıbektaş'ta olacak.

İlçe adıSandık sayısı Seçmen sayısı
Acıgöl 47 14 bin 30
Avanos 90 25 bin 136
Derinkuyu 52 14 bin 555
Gülşehir 70 16 bin 677
Hacıbektaş 47 9 bin 457
Kozaklı 55 10 bin 886
Nevşehir Merkez 303 94 bin 991
Ürgüp 98 26 bin 915


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Haber Tarihi: 27 Mart 2019 Çarşamba 13:21
  1. Nevşehir
  2. seçmen sayısı
  3. Yerel Seçime Doğru

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