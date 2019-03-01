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Nevşehir’de 2018 yılında boşanma artış gösterdi

Türkiye İstatistik Kurumu Nevşehir Bölge Müdürlüğü tarafından 2018 yılında evlilik ve boşanma rakamları açıklandı.

01 Mart 2019 Cuma 11:26
Nevşehir’de 2018 yılında boşanma artış gösterdi

Türkiye İstatistik Kurumu Nevşehir Bölge Müdürlüğü tarafından 2018 yılında evlilik ve boşanma rakamları açıklandı.

 

TÜİK Nevşehir Bölge Müdürlüğü tarafından 2018 yılında evlilik ve boşanma rakamları açıklanırken Nevşehir’de 2018 yılında 2 bin 61 kişi evlenirken, 544 çift ise boşandı. TÜİK Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Nevşehir’de 2 bin 61 çift, Kırıkkale’de 2 bin 96 çift, Aksaray’da 3 bin 279 çift, Niğde’de 2 bin 501 çift ve Kırşehir’de bin 577 çift dünya evine girerken, Nevşehir’de 544 çift, Kırıkkale’de 579 çift, Aksaray’da 776 çift, Niğde’de 580 çift ve Kırşehir’de ise 365 çift boşandı.

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Haber Tarihi: 01 Mart 2019 Cuma 11:26
  1. Kırıkkale
  2. Aksaray
  3. Niğde
  4. Nevşehir
  5. Kırşehir
  6. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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