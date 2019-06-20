Nevşehir’de 19 motosiklet trafikten men edildi
Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 25 motosiklet sürücüsüne 18 bin 357 lira para cezası kesilirken 19 motosiklet ise trafikten men edildi.20 Haziran 2019 Perşembe 17:38
Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 25 motosiklet sürücüsüne 18 bin 357 lira para cezası kesilirken 19 motosiklet ise trafikten men edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 43 ekip 107 polis ile motosikletlere yönelik uygulama yaptı. Yapılan uygulamalarda 25 motosiklet sürücüsüne 18 bin 357 lira para cezası kesilirken 19 motosiklet ise trafikten men edildi.
YORUM YAZ