Nevşehir’de 19 motosiklet trafikten men edildi Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 25 motosiklet sürücüsüne 18 bin 357 lira para cezası kesilirken 19 motosiklet ise trafikten men edildi.

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 25 motosiklet sürücüsüne 18 bin 357 lira para cezası kesilirken 19 motosiklet ise trafikten men edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 43 ekip 107 polis ile motosikletlere yönelik uygulama yaptı. Yapılan uygulamalarda 25 motosiklet sürücüsüne 18 bin 357 lira para cezası kesilirken 19 motosiklet ise trafikten men edildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.