Nevşehir’de 15 Temmuz Fotoğraf sergisi açıldı

Nevşehir Belediyesi ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından, "15 Temmuz Fotoğraf Sergisi" açıldı. Sergide, Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) darbe girişimi gecesi ve sonrası çekilen fotoğraflar sergilendi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri çerçevesinde Nevşehir’deki iki ayrı alışveriş merkezinde "15 Temmuz Fotoğraf Sergisi" açıldı. Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, İl Emniyet Müdürü Mehmet Artunay, İl Kültür ve Turizm Müdürü Cengiz Ekici ile Vatan Şehitleri ve Gazileri Dernek Başkanı Ramazan Çiftci’nin de gezdiği sergiye vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.