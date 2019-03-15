Nevşehir’de 1 yıl 9 ay hapis cezası bulunan 1 kişi yakalandı
Nevşehir’in Gülşehir ilçesinde 1 yıl 9 ay 25 gün hapis cezası ile aranan 1 kişi polis ekiplerince yakalandı.15 Mart 2019 Cuma 11:05
Nevşehir’in Gülşehir ilçesinde 1 yıl 9 ay 25 gün hapis cezası ile aranan 1 kişi polis ekiplerince yakalandı.
Edinilen bilgilere göre, Gülşehir’de polis ekipleri tarafından Karavezir Mahallesi eski Sanayi Caddesi üzerinde yapılan kimlik kontrolünde R.O.I.’nın Ankara 21.Asliye Ceza Mahkemesince ’resmi belgede sahtecilik’ ve ’hırsızlık’ suçlarından 1 yıl 9 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edildi.
Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan R.O.I. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.
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