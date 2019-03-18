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Nevşehir ve Kayseri'de yeni FETÖ yapılanması engellendi

Nevşehir ve Kayseri'de FETÖ üyelerine yönelik eş zamanlı operasyonda 18 kişi gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.

18 Mart 2019 Pazartesi 10:45
Nevşehir ve Kayseri'de yeni FETÖ yapılanması engellendi

Nevşehir ve Kayseri’de yeniden aktif olmak isteyen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik eş zamanlı operasyonda 18 kişi gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında örgütün sözde Nevşehir il sorumlusu H.S, sözde il ablası G.Y. ile F.S, İ.A, Y.G, M.Y, F.Ş, Ö.A, T.E, G.E, İ.M, R.P, U.A, A.E, Y.Ç, S.Y, U.A. ve M.Ö, sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

Finansal destek sağladılar

Nevşehir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince 15 Mart'ta düzenlenen operasyonda, Nevşehir'de 15, Kayseri'de 3 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Evlerinde 54 bin 550 dolar ile 95 bin 610 lira ve çok sayıda dijital materyal, örgütsel doküman ve yasaklı yayınlar ele geçirilen zanlıların, örgüt üyelerinin aktif hale gelebilmesi çalıştıkları, örgüte finansal destek sağladıkları, bazı örgüt üyelerinin yurt dışına kaçışlarını sağladıkları, örgüt üyesi olmaktan tutuklu bulunanların ailelerine maddi destek sağladıkları ve yabancı uyruklular adına kayıtlı ikinci bir GSM hattı kullandıkları tespit edilmişti.

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Haber Tarihi: 18 Mart 2019 Pazartesi 10:45
  1. Nevşehir
  2. Kayseri
  3. Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY)
  4. Nevşehir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
  5. Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı

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