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Nevşehir Ülkü Ocakları, Kapadokya’da temizlik kampanyası başlattı

Nevşehir Ülkü Ocakları tarafından temiz bir Nevşehir sloganı ile Kapadokya bölgesinde temizlik kampanyası başlatıldı.

23 Temmuz 2019 Salı 11:16
Nevşehir Ülkü Ocakları, Kapadokya’da temizlik kampanyası başlattı

Nevşehir Ülkü Ocakları tarafından temiz bir Nevşehir sloganı ile Kapadokya bölgesinde temizlik kampanyası başlatıldı.


Yüzlerce Ülkücü Gencin farklı bölgelerde katılımı ile Dünya mirası olan Peribacalarının arasında çevre temizliği yapıldı. Turistler ve yöre halkı Nevşehir Ülkü Ocaklarının bu örnek davranışından dolayı gençlere teşekkürlerini dile getirirken, bu önemli çalışma il genelinde de büyük ses getirdi. İl Merkezi başta olmak üzere, ilçe ve beldelerde insanlara örnek olan bu çalışma sonrasında vatandaşlar yere çöp atmama konusunda titizlik göstermeye başladı. Nevşehir’de bir akım haline gelen Nevşehir Ülkü Ocakları’nın bu etkinliği, önümüzde ki günlerde il merkezinde ve ilçelerde devam edecek.


“Çalışmamız büyük ses getirdi”


“Çevrecilik Milliyetçiliktir” anlayışı ile Çavuşin ve Paşabağlardave vadilerde çevre temizliği yaptıklarını vurgulayan Nevşehir Ülkü Ocakları Başkanı Ali Türker,“Yaptığımız bu önemli etkinliğe gerçekten tüm vatandaşlarımızdan büyük destek geldi.Nevşehir’de yapılan bu çalışmamız adeta bir akıma dönüştü. İnsanlar bu çalışmamız sonucunda çevre konusunda bilinçli ve titiz olmaya başladı. Halkımız sürekli beni telefon ile arayarak teşekkürlerini dile getiriyor. Telefonlarımız hiç susmuyor desek yeri var. ‘Çevrecilik Milliyetçiliktir’ sloganı ile başlattığımız bu çalışmamız il genelinde devam edecek. Gerekirse temiz bir çevre için bu çalışmalarımızı insanların gözüne sokacağız. Ama sonunda kazanan çevremizi ve geleceğimiz olacaktır. Bu konuda bizlere destek olmak isteyen kim varsa kapılarımız kendisine her daim açıktır. Tüm halkımızı duyarlı olmaya ve çevremizi temiz tutmaya davet ediyoruz.” dedi.

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Haber Tarihi: 23 Temmuz 2019 Salı 11:16
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