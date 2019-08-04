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Nevşehir sağlıklı yaşam için pedal çevirdi

Nevşehir’de, AK Parti Milletvekili Yücel Menekşe, Belediye Başkanı Rasim Arı ile beraberindeki gençler ve vatandaşlar “Sağlıklı Yaşam İçin Pedal Çevir” projesi kapsamında düzenlenen bisiklet turunda pedal çevirdi.

04 Ağustos 2019 Pazar 11:53
Nevşehir sağlıklı yaşam için pedal çevirdi

Nevşehir’de, AK Parti Milletvekili Yücel Menekşe, Belediye Başkanı Rasim Arı ile beraberindeki gençler ve vatandaşlar “Sağlıklı Yaşam İçin Pedal Çevir” projesi kapsamında düzenlenen bisiklet turunda pedal çevirdi.


Nevşehir Belediyesi tarafından kentte bisiklet kullanımını teşvik etmek ve sağlıklı yaşama dikkat çekmek için Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenen ve Doyuran Kavşağı önünden başlayan bisiklet turu Diriliş Meydanı’nda tamamlandı.


Etkinliğe katılan AK Parti Nevşehir Milletvekili Yücel Menekşe, Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, belediye başkan yardımcıları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar pedal çevirdi.


Özellikle gençlerin ilgi gösterdikleri etkinlikte bisikleti olmayan vatandaşlar için Nevşehir Belediyesi tarafından emanet bisiklet verildi.


Etkinlik sonunda turun bitiş noktası olan Diriliş Meydanı’nda katılımcılara Nevşehir Belediyesi tarafından çeşitli ikramlarda bulunuldu.


Toplumun daha sağlıklı olması için hareketliliğin gerekliliğine inandıklarını ve sporun toplumuda bir kültür olması için zemin hazırladıklarını belirten Belediye Başkanı Rasim Arı, Nevşehir’de bisiklet kullanımının yaygınlaşmasını arzu ettiklerini vurguladı. Arı, “Bunun için de bisiklet yollarına destek veriyoruz. Bir yandan mevcut bisiklet yollarımızı onararak daha konforlu hale getirmeye çalışırken bir yandan da yeni bisiklet yolları oluşturmak için çalışmalar yapıyoruz. Halkımız Avanos ve Ürgüp yollarında bulunan bisiklet yollarımızın başlangıç ve bitiş noktalarındaki istasyonlarda hazır bulunan bisikletleri kart sistemleri ile kullanabiliyor. Nevşehir’in değişik bölgelerinde yeni bisiklet yolları oluşturarak sağlıklı bir nesil yetiştirme, sağlıklı bir toplum olma konusunda elimizden gelen gayreti göstereceğiz” dedi.


AK Parti Nevşehir Milletvekili Yücel Menekşe ise açıklamasında, “Önemli olan yürüyüş olsun, bisiklet olsun bu gibi sporları yaşamımızın her alanına sokarsak geleceğimiz olan gençlere de sağlıklı yaşam için spor yapmayı alıştırmış oluruz. Nevşehir’de sağlıklı yaşam için pedal çeviriyoruz etkinliği düzenleyen Belediye Başkanımız Rasim Arı’ya teşekkür ederim” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 04 Ağustos 2019 Pazar 11:53
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