  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Nevşehir merkezli dolandırıcılık operasyonunda 24 şüpheli adliyede
Yerel

Nevşehir merkezli dolandırıcılık operasyonunda 24 şüpheli adliyede

Nevşehir merkezli 4 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 24 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Yeniakit Publisher
2022-12-23 09:39:00 -
Nevşehir merkezli dolandırıcılık operasyonunda 24 şüpheli adliyede

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, internet siteleri üzerinden araç ve tatil evi kiralama vaadiyle dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla Nevşehir, Ankara, Mersin ve Hatay'da çeşitli adreslere düzenledikleri operasyonda yakalanan 24 şüphelinin işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, Nevşehir Adliyesi'ne götürüldü.

Polisin 4 ay süren teknik ve fiziki takip sonucu 21 Aralık'ta yakaladığı şüphelilerin yaklaşık bin kişiyi dolandırdığı, elde ettikleri 50 milyon liradan fazla parayı bahis siteleri aracılığıyla akladıkları, lüks hayat sürdükleri öne sürülmüştü.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23