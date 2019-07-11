Nevşehir Kütüphanesindeki kitap sayısı 4 ili geride bıraktı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Nevşehir Bölge Müdürlüğü tarafından açıklanan kütüphane istatistiklerine göre bağlı bulunan 5 ilde en fazla Nevşehir İl Halk Kütüphanesi’nde kitap bulunuyor.

TÜİK Nevşehir Bölge Müdürlüğü tarafından 2018 yılında Kırıkkale, Aksaray, Niğde, Nevşehir ve Kırşehir İl Halk Kütüphanelerinde bulunan kitap sayısı açıklandı. TÜİK tarafından açıklanan kitap sayılarına göre Nevşehir İl Halk Kütüphanesinde bulunan 498 bin 54 kitap ile Kırıkkale, Aksaray, Niğde ve Kırşehir İl Halk Kütüphanelerinde bulunan hitap sayılarını geride bıraktı.

Nevşehir İl Halk Kütüphanesinde 498 bin 54 kitap bulunurken Aksaray’da 136 bin 289, Kırıkkale’de 173 bin 787, Niğde’de 163 bin 108 ve Kırşehir kütüphanelerinde 177 bin 715 kitap bulunuyor.