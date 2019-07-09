Nevşehir-Kayseri yolunda otomobil takla attı: 2 yaralı Nevşehir-Kayseri karayolunda meydan gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Nevşehir-Kayseri karayolunda meydan gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Nevşehir’in Ürgüp ilçesi ile Kayseri karayolunda seyreden otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonrasında takla atarakrefüje düştü. Yapılan ihbarla olay yerine gelen 112 ekipleri yaralılara müdahale etti. Yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kaza sonrası otomobil hurdaya dönerken kazayla ilgili işlem başlatıldı.

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