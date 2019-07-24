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Nevşehir kalesi ve yeraltı şehrinin turizme açılması için çalışmalara hız verildi

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Nevşehir Kalesi etrafındaki yeraltı şehrinin turizme kazandırılması için başlatılan çalışmalara hız verdiklerini belirterek “Şehrin kaderini değiştirecek” dediği bölgenin Nevşehir’in ekonomisine ve istihdamına ciddi katkılar sağlayacağını kaydetti.

24 Temmuz 2019 Çarşamba 09:33
Nevşehir kalesi ve yeraltı şehrinin turizme açılması için çalışmalara hız verildi

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Nevşehir Kalesi etrafındaki yeraltı şehrinin turizme kazandırılması için başlatılan çalışmalara hız verdiklerini belirterek “Şehrin kaderini değiştirecek” dediği bölgenin Nevşehir’in ekonomisine ve istihdamına ciddi katkılar sağlayacağını kaydetti.


Belediye Başkanı Rasim Arı yaptığı açıklamada, kentsel dönüşüm çalışmaları sırasında ortaya Nevşehir Kalesi etrafındaki yeraltı şehrinin yaklaşık 400 bin metre karelik alanı ile dünyanın en büyük yeraltı şehri olarak kabul edildiğini kaydetti. 6. Yüzyıl’da Erken Bizans döneminden günümüze kadar sürekli bir yerleşimin gerçekleştiği alan içerisinde gerçekleştirilen temizlik çalışmaları sırasında at ahırları, kilise, kamusal alanlar, özel yaşam alanları, iş atölyeleri, su tünelleri, bezirhaneler, manastır ve mezar odalarının bulunduğunu ifade eden Arı, böylesine önemli bir kültür mirasının turizme kazandırılması için çaba sarf ettiklerini vurgulayan Arı, “Nevşehir’de ortaya çıkan bu tarihi mirasın turizme kazandırılması çok önemli. Daha temizlik aşamasında tüm dünyanın dikkatini üzerine çeken bu bölge Nevşehir’in kaderini değiştirecek. Her yıl yakalık 3 milyon yerli ve yabancı turisti ağırlayan Kapadokya bölgesinin ana idari merkezi konumundaki Nevşehir’in bu güne kadar turizmden yeteri kadar pay alamamasının da böylelikle önüne geçilecek” diye konuştu.


Bölgenin turizme açılması için Nevşehir Belediyesi olarak yol haritalarını belirlediklerini ve bugünden itibaren bunun üzerinde yoğunlaşacaklarını ifade eden Arı şöyle konuştu;


“Bu alanın turizme açılması çok sayıda yerli ve yabancı turisti il merkezimize çekecek. Buraya gelecek yatırımın yanında ağırlayacağımız misafirlerimiz şehir ekonomisine ciddi bir katkı sunacak. Bununla birlikte en büyük sıkıntılarımızdan biri olan istihdam problemi de ortadan kalkacak. Bu konuda bizler kararlıyız. Şehrimizin, hatta bölgenin kaderini değiştireceğine inandığımız bu proje için gecemizi gündüzümüze katarak çalışacağız.”

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Haber Tarihi: 24 Temmuz 2019 Çarşamba 09:33
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