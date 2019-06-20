0553 313 94 23

Nevşehir Belediyesi’nin altyapı atağı sürüyor

Nevşehir Belediyesi tarafından Lale Caddesi ve Meteris Meydanı Kavşağında yürütülen altyapı çalışmalarıyla sağanak yağışlarda bu alanda yaşanabilecek sel baskınlarının önüne geçilecek.

20 Haziran 2019 Perşembe 16:34
Nevşehir Belediyesi’nin altyapı atağı sürüyor

Nevşehir Belediyesi tarafından Lale Caddesi ve Meteris Meydanı Kavşağında yürütülen altyapı çalışmalarıyla sağanak yağışlarda bu alanda yaşanabilecek sel baskınlarının önüne geçilecek. Bu güne kadar yağmur suyu hattı bulunmayan Lale Caddesi’nin bu sorununu çözen ve içme suyu hattını da yenileyen belediye ekipleri aynı zamanda vatandaşları sağlıklı içme suyu hattına da kavuşturuyor.


Sağlıklı şehirlerin ancak sağlıklı bir altyapı üzerine inşa edilebileceği gerçeğinden hareket eden Nevşehir Belediyesi, Lale Caddesi ve Meteris Meydanı’nın güçlü bir altyapıya kavuşması amacıyla yatırımlarını aralıksız sürdürüyor. Bu çalışmalar kapsamında Nevşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekipleri tarafından 1950’li yıllarda döşenen bir taraftan insan sağlığı için tehdit unsuru oluşturan eski pik demir ve asbestli çimento borular sökülerek yerine, basınca dayanıklı ve sağlıklı polietilen borular döşeniyor, diğer taraftan da aşırı yağışlarda su baskınlarının yaşandığı bölgelere yağmur suyu hatları döşeniyor.


Bu güne kadar yağmur suyu hattının bulunmadığı Lale Caddesi ve Meteris Meydanı Kavşağına 750 metre uzunluğunda 600’lük ve 1000’lik yağmur suyu boruları döşeyen Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekipleri bu sayede aşırı yağışlarda Osmanlı Caddesi ve Gazi Stadı yönünden gelecek olan sel sularının önüne geçmeyi hedefliyor.


Çalışmalarını büyük bir titizlikle yürüten Nevşehir Belediyesi ekipleri, Lale Caddesi’ndeki altyapı çalışmalarını kısa sürede tamamlayarak bu alanda sıcak asfalt döşemesine geçecek.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 20 Haziran 2019 Perşembe 16:34
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Komutanlara veda yemeği
    1. Komutanlara veda yemeği
    2. Katar Gazze'deki 60 bin aileye nakdi..
    3. Kayseri’de aranan 575 şahıs yakalandı,..
    4. Altının kilogramı 256 bin 500 liraya..
    5. Çakır’dan kampüs açıklaması
    6. Örs, Araklı için TBMM’ye araştırma..
    7. Erol Saraçoğulları: “Hayvancılık..
    8. New York borsası yükselişle açıldı
    9. Başkan Kibar A takımı kuruyor
    10. Hafif ticari araçla otomobil kafa..
    11. Temizlik işçisi feci şekilde can verdi
    12. Karagümrük, Denizlisporlu Himmet’i..
    13. Kanuni Sultan Süleyman Budin seferine..
    14. İstanbul Valiliği’nden seçim güvenliği..
    15. AB, Rusya'ya yaptırımların süresini..
    16. TBMM'de Akdeniz Parlamenter Asamblesi..
    17. Arnavutluk Genelkurmay Başkanı’ndan..
    18. Düzce'deki sel bölgesi havadan..
    19. Eyüpsultan Belediyesinden parkta..
    20. Büyükşehir Genel Sekreteri Tozlu’dan..
    21. Tescilli Salihli Kirazı üreticinin..
    22. Başkan Sandıkçı: “Sel felaketinin..
    23. FETÖ'nün sözde "Marmara bölge imamı"na..
    24. Pakistan’da tren kazası: 3 ölü
    25. Doğadan topladıkları 96 çeşit otla..
    26. Güroymak’ta kısa film gösterimi
    27. Milli Savunma Bakanlığından "Yavuz"..
    28. Ordu’da ilk defa Avusturya yılanı..
    29. Trabzon’da Araklı ilçesinin ardından..
    30. TÜGŞAV Başkanı Aylar: "Türkiye’de..
    Ankara'da kazan kaynıyor... Koltuklar paylaşılamadı
    Ankara'da kazan kaynıyor... Koltuklar paylaşılamadı
    Şahımerdan Hoca ve arkadaşları serbest
    Şahımerdan Hoca ve arkadaşları serbest
    Sisi'nin talimatı ifşa oldu! Mursi'ni ölümünü böyle duyurdular
    Sisi'nin talimatı ifşa oldu! Mursi'ni ölümünü böyle duyurdular
    Hamza Dağ, 'Bize ahlaksız bir teklifle geldiler' demişti! MAK Araştırma'dan açıklama geldi
    Hamza Dağ, 'Bize ahlaksız bir teklifle geldiler' demişti! MAK Araştırma'dan açıklama geldi
    Binali Yıldırım'dan çok kritik anket açıklaması! "Farklı durumlar var"
    Binali Yıldırım'dan çok kritik anket açıklaması! "Farklı durumlar var"

    Günün Karikatürü

    20 Haziran 2019
    İmamoğlu Demirtaş'ı savunayım derken rezil oldu!
    İmamoğlu Demirtaş'ı savunayım derken rezil oldu!
    Mursi'yi 20 dakika yerde bekletmişler!
    Mursi'yi 20 dakika yerde bekletmişler!