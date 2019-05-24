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Nevşehir Belediyesi’nden yaya geçitleri ilgili açıklama

Nevşehir Belediye Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada; Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan bazı yaya geçitlerinin İl Trafik Komisyonu kararı ile kaldırıldığı belirtildi.

24 Mayıs 2019 Cuma 15:37
Nevşehir Belediyesi’nden yaya geçitleri ilgili açıklama

Nevşehir Belediye Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada; Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan bazı yaya geçitlerinin İl Trafik Komisyonu kararı ile kaldırıldığı belirtildi.


Konu ile ilgili olarak Nevşehir Belediye Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, şehirde araç ve yaya trafiğinin yoğun olarak yaşandığı Atatürk Bulvarı’nda, gerek araç gerekse de yaya trafiğinin sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için yaya geçitlerinde İl Trafik Komisyonu tarafından düzenlemeye gidildiği duyuruldu. İl Trafik Komisyonunun aldığı karar sonrasında yapılan düzenlemeyle birlikte daha önce bulvar üzerinde 27 olan yaya geçidi sayısının 12’ye düşürüldüğünün duyurulduğu açıklamada; “Yaya geçitlerinde yapılan düzenleme İl Trafik Komisyonunun aldığı karar doğrultusunda gerçekleştirildi. Bu karar alınırken öncelikli olarak vatandaşlarımızın can güvenliği gözetilmiştir” denildi.

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Haber Tarihi: 24 Mayıs 2019 Cuma 15:37
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