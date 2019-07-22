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Nevşehir Belediyesi’nden Mustafa Parmaksız caddesine dev yatırım

Başlattığı alt yapı atağı ile birlikte daha önce Saatçi Hoca Caddesi ve Lale Caddesi’nin içme suyu hattını yenileyen Nevşehir Belediyesi, şimdi de Mustafa Parmaksız Caddesi’nin içme suyu hattını tamamen yenileyerek burada da yağmur suyu hattı oluşturuyor.

22 Temmuz 2019 Pazartesi 09:39
Nevşehir Belediyesi’nden Mustafa Parmaksız caddesine dev yatırım

Başlattığı alt yapı atağı ile birlikte daha önce Saatçi Hoca Caddesi ve Lale Caddesi’nin içme suyu hattını yenileyen Nevşehir Belediyesi, şimdi de Mustafa Parmaksız Caddesi’nin içme suyu hattını tamamen yenileyerek burada da yağmur suyu hattı oluşturuyor.


Belediye Başkanı Rasim Arı’nın büyük önem verdiği alt yapı çalışmalarını hızla sürdüren Nevşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü ekipleri, Lale Caddesi 1. ve 2. Etabı ile Saatçi Hoca Caddesi’nin ardından Mustafa Parmaksız Caddesi’nde çalışmalarını sürdürüyor. Meteris Meydanı Kavşağı ile Gülşehir Köprülü Kavşağı arasında yaklaşık 950 metre uzunluğundaki Mustafa Parmaksız Caddesi’nde 1957 ile 1985 yılların da döşenen pik ve asbest borular yerine daha sağlıklı ve uzun ömürlü pole etilen (PE) borular döşeyen belediye ekipleri, çalışmalarını tamamlamak için yoğun bir mesai harcıyor.


Başkan Arı’nın da sık sık denetlediği çalışmalarda sabahın erken saatlerinden başlayarak gece saatlerine kadar mesaisini sürdüren ekipler, yaptıkları bu çalışmayla birlikte cadde üzerindeki işyeri ve konut sakinlerini daha sağlıklı içme suyuna kavuşturacak.


İçme suyu hattının yenilenmesinin ardından ise cadde de daha önce bulunmayan yağmur suyu hattının imalatı gerçekleştirilecek. Sağanak yağışlarda zaman zaman olumsuzlukların yaşandığı cadde de bundan böyle bu tür sıkıntılar yaşanmayacak.


Alt yapı çalışmalarının tamamlanması ile birlikte Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Mustafa Parmaksız Caddesi’nin yaya kaldırımlarını yenileyerek sıcak asfalt serimi gerçekleştirecek.


Alt yapı çalışmalarına büyük önem verdiklerini vurgulayan Başkan Arı, yapılan çalışmalarla birlikte bu caddelerde uzun yıllar alt yapı sorununun yaşanmayacağını vurguladı.


Çalışmalarda uzun ömürlü ve sağlıklı malzemelerin kullanıldığını kaydeden Arı, aynı zamanda sağanak yağışlarda yaşanan olumsuzlukların giderilmesi için yaptıkları yağmur suyu hattının da bu konuda zaman zaman yaşanan sıkıntıları önleyeceğini söyledi.


Arı, “Modern bir şehir oluşturmak için alt yapımımızın sağlam olması gerekiyor. Bir şehirde altyapı yoksa o şehirde üstte olanların hiçbir anlamı yoktur. Bu düşünce ile bizde Nevşehir’de ihtiyaç olan bölgelerde yoğun bir altyapı çalışmasına girdik. Bu yıl özellikle şehir merkezimizin ana arterlerin de altyapıyı baştan aşağı yeniledik. Çalışmalarla birlikte yağmur suyu hatlarımıza kavuşmuş olduk. Bu çalışmalarımız diğer mahalle ve caddelerimiz de de devam edecek. Çünkü altyapı bir şehrin olmazsa olmazıdır” dedi.

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Haber Tarihi: 22 Temmuz 2019 Pazartesi 09:39
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