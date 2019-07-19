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Nevşehir Belediyesi’nde halk günü uygulaması devam ediyor

Göreve geldiği günden bu yana yoğun ziyaret trafiği yaşayan Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, bu kez de düzenlediği Halk Günü’nde vatandaşlarla bir araya geldi.

19 Temmuz 2019 Cuma 18:01
Nevşehir Belediyesi’nde halk günü uygulaması devam ediyor

Göreve geldiği günden bu yana yoğun ziyaret trafiği yaşayan Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, bu kez de düzenlediği Halk Günü’nde vatandaşlarla bir araya geldi. Nevşehirliler düzenlenen Halk Günü’ne yoğun ilgi gösterdi.


Başkanlık makamında misafir ettiği 7’den 70’e her kesimden vatandaşı sıcak bir şekilde karşılayan Arı, sorunları, talepleri, önerileri dinledi ve çözümleri için sorumlu birimleri harekete geçirdi.


Başkan Arı, “Halk Günü’müze katılan vatandaşlarımızla görüş alış verişinde bulunduk, sorunlarını dinledik, çözümleri için gereken talimatları verdik. Halkımızı dinlemeye devam edeceğiz. Biz birlikte güçlü bir aileyiz. Biliyoruz ki, asıl olan halkımızın huzuru ve mutluluğudur. Bunun için elimizden gelenin fazlasını yapacağız. Nevşehir’in tüm dinamikleriyle çalışmak ve şehrimize katkı sunmak en önemli hedefimizdir. Halkımızın tüm ihtiyaçlarını ve hizmet beklentilerini de karşılayarak Nevşehir’in huzuruna ve mutluluğuna değer katacağız” dedi.


Halk Günü’nde vatandaşla birebir yaptığı görüşmelerin, ortaya konan karşılıklı istişarelerin, yaşanan sorunların çözümüne hız kazandırdığına dikkati çeken Rasim Arı, "Çünkü biz en güzel hizmeti sunma gayreti içindeyiz. Önümüzdeki 5 yıl içinde vatandaşlarımız ile birlikte bu şehre hizmet için buradayız. Halk ile birlikte yönetimin en güzel örneklerini vereceğiz" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 19 Temmuz 2019 Cuma 18:01
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