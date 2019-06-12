Nevşehir Belediyesi Meclisi Haziran ayı toplantısı yapıldı Nevşehir Belediyesi’nin Haziran ayı olağan Meclis toplantısı yapıldı.

Nevşehir Belediyesi’nin Haziran ayı olağan Meclis toplantısı yapıldı.

Nevşehir Belediyesi Haziran ayı olağan meclis toplantısı Nevşehir Belediye Başkan Vekili Bektaş Demir başkanlığında Belediye Meclis Salonu’nda yapıldı.

Yoklamanın ardından bir önceki birleşime dair meclis tutanak özetlerinin oylanmasıyla başlayan toplantıda Murakabe Heyeti seçimi gerçekleştirildi.

Toplantıda daha sonra İmar Komisyon Raporu ve İmar Plan Tadilatı görüşülerek Nevşehir Belediyesi Güneş Enerjisi Santrali (GES) kurulumu ve yeni su depolarının ikmal ihalelerinin yapımına ilişkin yetki alındı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.