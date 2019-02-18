0553 313 94 23

Nevşehir Belediyesi halk oyunları topluluğu 2 İl birinciliği kazandı

Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Halk Oyunları Topluluğu, Kulüplerarası Halk Oyunları İl birinciliğinde 2 kategoride il birinciliğini elde etti.

18 Şubat 2019 Pazartesi 10:40
Nevşehir Belediyesi halk oyunları topluluğu 2 İl birinciliği kazandı

Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Halk Oyunları Topluluğu, Kulüplerarası Halk Oyunları İl birinciliğinde 2 kategoride il birinciliğini elde etti.


Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Halk Oyunları Topluluğu, Damat İbrahim Paşa Spor salonunda düzenlenen Halk Oyunları Federasyonu ve Nevşehir Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenen Okul Sporları ve Kulüplerarası Halk Oyunları İl birinciliğinde Yıldızlar ve Büyükler Kategorisinde, Nevşehir birinciliğini elde etti.


Mehmet İzci yönetiminde çalışmalarını sürdüren Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Halk Oyunları Topluluğu, Okul Sporları ve Kulüplerarası Halk Oyunları tarafından 27-28 Nisan 2019 tarihleri arasında Adana’da düzenlenecek grup yarışmasında Yıldızlar ve Büyükler kategorisinde Nevşehir’i temsil edecek.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 18 Şubat 2019 Pazartesi 10:40
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Anadolu’da "Gamer Zirvesi" düzenlendi
    1. Anadolu’da "Gamer Zirvesi" düzenlendi
    2. Çocuklarda her göğüs ağrısın nedeni..
    3. Mezitli Beledyiesi okuma evi açıldı
    4. 2019 Kasımpaşa’ya yaramadı
    5. Krzysztof Piatek durdurulamıyor
    6. Kanserli hücreler 3 boyutlu..
    7. Vanlı atletten Türkiye ikinciliği
    8. 1.Amatör’de Şampiyonlar belli oldu
    9. Polisin aylardır peşinde olduğu fuhuş..
    10. Kırkgöz Döşemealtı ilk maçında göz..
    11. Eskişehir’de konut satışı azaldı
    12. Görür: "Sokak hayvanları yardıma ve..
    13. Cari açığa ’Altın’ çözüm
    14. Liseli atletler yarıştı
    15. TÜSİAD'ın 49. Genel Kurul Toplantısı..
    16. Ankara merkezli FETÖ operasyonu
    17. Vakıf Katılım, 8 milyar liralık yeni..
    18. Malazgirtli sporcular derbiyi statta..
    19. Antalya’da Ocak ayında konut satışı..
    20. Haliliye’de parklar daha güvenli hale..
    21. İstanbul'da yapılan 2 metro hattında..
    22. ’Bal Tuzağı 4’ operasyonunda 23..
    23. Sigara ömürden 15 yıl çalıyor
    24. Forum Diyarbakır AVM iki çifti tatile..
    25. Yaşlı Evlerinden ‘Hisseli Harikalar..
    26. Kamile İkiz’den Bronz Madalya
    27. TÜGVA’dan ‘Sabah Namazı’ programı
    28. Cumhurbaşkanı 24 Şubat’ta Kayseri’ye..
    29. Bursaspor’da Sakho takıma dönüyor
    30. Yurttaş: “Elektrik yangınlarının..
    Esed: ABD sizi korumayacak
    Esed: ABD sizi korumayacak
    Çarpıcı teklif: Topraklarımızı birleştirelim
    Çarpıcı teklif: Topraklarımızı birleştirelim
    Çelişkiye bakın: Yol arkadaşları yok, rantçılar cenazesinde!
    Çelişkiye bakın: Yol arkadaşları yok, rantçılar cenazesinde!
    Kasımpaşa Galatasaray maçı ne saat kaçta hangi kanalda?
    Kasımpaşa Galatasaray maçı ne saat kaçta hangi kanalda?
    Gençcan süresiz nafaka şakşakçılarına sert çıktı!
    Gençcan süresiz nafaka şakşakçılarına sert çıktı!

    Günün Karikatürü

    17 Şubat 2019
    'Beton Ekrem' çılgın projesini açıkladı: Herkese benden puan!
    'Beton Ekrem' çılgın projesini açıkladı: Herkese benden puan!
    Ücretsiz elektrik dönemi başlıyor! Kimler, nasıl faydalanabilecek?
    Ücretsiz elektrik dönemi başlıyor! Kimler, nasıl faydalanabilecek?