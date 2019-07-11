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Nevşehir Belediyesi çağrı merkezi 24 saat hizmet veriyor

Nevşehir Belediyesi Çağrı Merkezi birimi ile vatandaşların talep, şikayet ve önerilerini dinliyor.

11 Temmuz 2019 Perşembe 11:27
Nevşehir Belediyesi çağrı merkezi 24 saat hizmet veriyor

Nevşehir Belediyesi Çağrı Merkezi birimi ile vatandaşların talep, şikayet ve önerilerini dinliyor. 7 gün 24 saat aralıksız hizmet vermeye başlayan çağrı merkezi birimi,153 çağrı merkezi telefonunu arayan vatandaşların talepleri doğrultusunda ilgili müdürlüklerle kısa sürede bağlantı kurarak, hızlı ve kaliteli hizmet anlayışıyla çalışıyor.


Nevşehir Belediyesi’nin vatandaşla buluşan sesi olan Çağrı Merkezi, yenilenen ve gelişen yapısıyla bundan sonra 7/24 hizmet verecek. Önceden 2 vardiya halinde çalışan ve gece 22.00’da sonlanan hizmet, artık eklenen 3. vardiya ile 24 saat devam edecek. Alanında eğitimli ve uzman personellerin görev yaptığı Nevşehir Belediyesi Çağrı Merkezi Birimi, vatandaşlardan gelen her türlü talep, şikayet ve önerileri kayıt altına alarak hem vatandaşa uygun bir bilgilendirme yapıyor hem de vatandaştan gelenler istek, talep ve şikayetleri ilgili müdürlüklere iletiyor. Birim ayrıca müdürlüklerden alınan dönüşleri ve sonuçlanan işlemleri de vatandaşlara ulaştırıyor.


Vatandaşlarla yapılan tüm görüşmelerin, hizmet kalite standartları ve iletişim güvenliği nedeniyle kayıt altına alındığı Çağrı Merkezinde, her işlem mutlaka sonuçlandırılmakta, süreçler ve sonuçlar hakkında ilgililer bilgilendirilmekte.

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Haber Tarihi: 11 Temmuz 2019 Perşembe 11:27
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