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Nevşehir Belediyesi 500 kişiye balon turu hediye etti

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı’nın, sosyal medya takipçileri arasından 500 kişiye hediye edeceği balon turunun talihlileri çekilen kurayla belirlendi.

30 Haziran 2019 Pazar 16:00
Nevşehir Belediyesi 500 kişiye balon turu hediye etti

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı’nın, sosyal medya takipçileri arasından 500 kişiye hediye edeceği balon turunun talihlileri çekilen kurayla belirlendi. Kura törenini izleyenler arasında ayrıca 10 kişiye daha balon turu hediyesi verilirken törende konuşan Belediye Başkanı Rasim Arı, “Belediye bütçemizden beş kuruş harcamadan, şehrimizin tanıtımı için yaptığımız bu çalışma devam edecek” dedi.


Belediye Başkanı Rasim Arı’nın, Türkiye’nin en önemli turizm merkezlerinden biri olan Kapadokya bölgesinin tanıtımına katkı sağlamak amacıyla, Twitter hesabını takip eden ve bunla ilgili yaptığı paylaşımı RT edenler arasından 500 kişiye balon turu hediye edeceğinin açıklamasının ardından binlerce kişi bu paylaşımı beğenerek ve RT yaparak çekilişe katılmaya hak kazandı. Yaklaşık on bin kişi arasından talihli 500 kişinin belirlenmesi için Nevşehir Belediyesi Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi’nde kura çekimi gerçekleştirildi.


Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı yaptığı açıklamada, “Nevşehir her zaman söylediğim gibi dünyanın gözbebeği bir şehir. Bu şehrin hem ülkemizde hem de dünyada tanıtılması için her türlü gayreti sarf edeceğimizi bu şehirde ki her kardeşimize beyan etmiştik. Bu kapsamda farklı aktiviteler, farklı çekiliş yöntemlerini denemeye başladık. Bunlardan bir tanesi de şehrimizle özdeşleşmiş balonumuz var. Bu balonunda şehrimizin ve ülkemizin farklı noktalarında yaşayan kardeşlerimiz tarafından da daha fazla tanınması ve bugüne kadar balona binmeyen kardeşlerimizin balon keyfini sürmesi, şehrimizi havadan seyretmesini temin etmek amacıyla sektör temsilcileriyle görüşmelerimiz neticesinde bize 500 tane balon turu hediye etmişlerdir. Bizde bu balon turunu hem şehrimizdeki hem de ülkemizde ki farklı noktalarında yaşayan kardeşlerimize hediye etmeyi planlamıştık. İşte o gün bugün. Bugün çekilişimizi yaparak şanslı kardeşlerimize balon turlarını hediye ettik. Şuanda bizim bu balon hediyemiz sosyal medya hesaplarımızdan 2 milyon civarında etkileşim aldı. Nevşehir’in Türkiye’nin ve dünyanın farklı noktalarından takip edilmesinin bir göstergesidir. Bu da bizim için mutluluk verici oldu. Denizin her yerde alternatifini her yerde bulabilirsiniz. Kapadokya bölgesini ve Nevşehir’i sadece Türkiye’de ve Dünyada sadece burada bulabilirsiniz” şeklinde konuştu.


Nevşehir Belediyesi tarafından düzenlenen çekilişe Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı’nın yanı sıra AK Parti İl Başkanı Mustafa Rauf Yanar, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Edip Avşar, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Ahmet Dolaşmaz, Belediye Başkan Yardımcıları ve vatandaşlar katıldı.

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Haber Tarihi: 30 Haziran 2019 Pazar 16:00
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