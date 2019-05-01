Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı’dan çat kapı ev ziyareti

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Bahçelievler Mahallesi’nde çat kapı ev ziyaretlerinde bulundu.

Belediye Başkanı Rasim Arı, gece saatlerinde Nevşehir Belediyesi Su İşleri Müdürlüğü ekiplerince Bahçelievler Mahallesi’nde yürütülen su kuyusu çalışmalarını inceledi. Burada birim müdürlerinden bilgiler alan Arı, daha sonra çat kapı ev ziyaretlerinde bulundu. Belediye ekiplerinin çalıştığı alanın yakınlarındaki tek katlı müstakil bir evin zilini çalan Başkan Arı, Ülger ailesinin evine misafir oldu. Karşılarında Belediye Başkanı Rasim Arı’yı gördüklerinde oldukça şaşıran ve mutlu olan aile fertleri Arı’ya, kuzine sobada pişirdikleri patateslerden ikram etti. Ev sakinleri ile bir süre sohbet eden Arı, “Bizler bu milletin hizmetkârıyız. Onlara hizmet etmek için gecemizi gündüzümüze katarak çalışmaya söz verdik. Sabahın erken saatlerinden gece yarısına kadar sürdürdüğümüz yoğun iş tempomuzun arasında bu şekilde evlerine misafir olarak hayır dualarını aldığımız vatandaşların güler yüzü, bizlere güç veriyor. Belediyemizin kapılarını ve gönlümüzü sonuna kadar açtığımız vatandaşlarımız için tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.” dedi.