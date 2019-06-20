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Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Sinoplular Derneğini ziyaret etti

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, İstanbul’da Binali Yıldırım’a destek turları kapsamında Sinoplular Derneğini ziyaret etti.

20 Haziran 2019 Perşembe 22:00
Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Sinoplular Derneğini ziyaret etti

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, İstanbul’da Binali Yıldırım’a destek turları kapsamında Sinoplular Derneğini ziyaret etti. Arı, "23 Haziran’da Binali Yıldırım’la birlikte hem İstanbul’u yeniden AK Parti belediyeciliği ile hem de trafik sorunundan anlayan bir belediye başkanına kavuşturacağız" dedi.


23 Haziran’da gerçekleştirilecek İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerine sayılı günler kala, AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım’ın seçim kampanyasına destek vermek amacıyla İstanbul’a gelen Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor.Bağcılar’da bulunan Sinoplular Derneği’ni ziyaret eden Arı, dernek üyeleriyle bir araya geldi.


Vatandaşlardan Binali Yıldırım için destek isteyen Rasim Arı, “1 buçuk saattir yoldayız. Bir kez daha ifade etmek isterim ki, İstanbul’a ulaşımdan anlayan trafik sorununu çözen bir belediye başkanı lazım. 23 Haziran’da Binali Yıldırım’la birlikte hem İstanbul’u yeniden AK Parti belediyeciliği ile buluşturmak hem de trafik sorunundan anlayan bir belediye başkanına kavuşur. 2002 öncesinde çoğu kimse haberdar değil. Gençlerimiz özellikle genç kuşak 2002 öncesi özellikle de İstanbul’da yaşayan kardeşlerimiz ise 94 öncesi İstanbul belediyeciliğinden haberdar değiller. Çöp, çukur ve çamurun olduğu bir şehirdi. O dönemde ben İstanbul’da yaşıyordum. Ama bugün artık modern daha güzelleşmiş yeşillik bakımından hem suyu ve çamurundan arınmış güzel bir şehir haline gelmiş bir İstanbul var. Ancak gençlerimizin 94 öncesinden haberdar olması için birincisi İstanbul’da varken 94 öncesiyle alakalı dostlarımızı bilgilendireceğiz. 2002’de ülkemizin ekonomik durumunu en iyi bilenlerden bir tanesiyim. Çünkü ben 2002 yılında rahmetli Maliye Bakanı Kemal Unakıtan’ın danışmanıydım. O dönemde devraldığımız ekonomik verileri çok iyi biliyorum. Ancak bugün gelinen süreçte zaman zaman ekonomiyle alakalı sıkıntılar var diye biz sitemde bulunan kardeşlerimize onu söylüyoruz. Keşke 2002 yılı öncesini durumu daha iyi bilsek ve daha iyi analiz etseydik. 17 yıldır bizzat tanıma şerefine nail olduğum ve Türkiye’nin trafik sorunu ve ulaşım sorununu çözen bir Binali Yıldırım gibi Anadolu insanı, mütevazı, espritüel ve bu şehirde 50 yılını geçirmiş, her şeyini borçlu olan bir belediye başkanımız var. Neden Binali Yıldırım 23 Haziran’da bu şehrin insanlarını seçmesi gerektiğine dair kardeşlerimizle bir muhabbet ve sohbet gerçekleştirdik” ifadelerinde bulundu.

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Haber Tarihi: 20 Haziran 2019 Perşembe 22:00
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