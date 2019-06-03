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Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı Ramazan Bayramı mesajı yayımladı

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

03 Haziran 2019 Pazartesi 14:09
Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı Ramazan Bayramı mesajı yayımladı

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Vatandaşların bayramını tebrik eden Arı, bayramları kardeşlik ve dostluk bağlarının canlanması, birliğimizin daha da güçlenmesi için önemli birer fırsat olarak değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.


Belediye Başkanı Arı, Ramazan Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, toplumumuzda ortak sevinç günleri olarak da değerlendirilen bayramların toplumsal yardımlaşma ve dayanışmanın daha üst düzeylere ulaşmasında önemli bir yer tuttuğunu kaydetti.


Arı mesajında şu ifadelere yer verdi;


“Toplumsal yaşamımızda önemli yeri bulunan bayramlarımız, mutlulukların paylaşıldığı, birlik, beraberlik, kardeşlik, dostluk duygularının güçlendirildiği, dargınlık ve kırgınlıkların unutulduğu, insanların kaynaşmasına ve huzurlu yaşamın tesisine vesile olan müstesna günlerdir. Bu mübarek günde dargınlıkları ve kırgınlıkları bir kenara bırakarak, birbirimizi kucaklamalıyız. Sevinmek kadar sevindirmenin de büyük önem taşıdığı bu özel günlerde, sosyal yardımlaşma ve dayanışmanın da gereği olarak yoksul, kimsesiz, hasta ve yaşlıları ziyaret ederek, onlara maddi ve manevi yardımlarda bulunarak, onları sevindirmek manevi duygularımızı güçlendirecektir.


Yaşamımızı zenginleştiren ve renklendiren bayramları, insanların birbirine yakınlaşması, kaynaşması, üzüntülerin yerini sevincin alması, kardeşlik ve dostluk bağlarının canlanması, birliğimizin daha da güçlenmesi için önemli birer fırsat olarak değerlendirmeliyiz.


Bu duygu ve düşüncelerle Ramazan Bayramı’nın tüm insanlığa, ülkemize ve ilimize huzur, mutluluk ve bereket getirmesini diler, sevdiklerinizle birlikte güzel bir bayram geçirmeniz dileğiyle bayramınızı en içten duygularla kutlarım.”

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Haber Tarihi: 03 Haziran 2019 Pazartesi 14:09
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