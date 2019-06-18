0553 313 94 23

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı: “Hedefimiz 7 milyon turist”

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, her yıl yaklaşık 3 milyon yerli ve yabancı turist ağırlayan Kapadokya bölgesindeki hedeflerinin 7 milyon turist olduğunu söyledi.

18 Haziran 2019 Salı 16:23
Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı: “Hedefimiz 7 milyon turist”

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, her yıl yaklaşık 3 milyon yerli ve yabancı turist ağırlayan Kapadokya bölgesindeki hedeflerinin 7 milyon turist olduğunu söyledi.


Belediye Başkanı Rasim Arı, İstanbul’un Sesi Radyosunda Cankız ve Usta’nın konuğu olarak Nevşehir’e ilişkin açıklamalarda bulundu. Her yıl yaklaşık 3 milyon yerli ve yabancı turist ağırlayan Kapadokya bölgesinin ana idari merkezi konumundaki Nevşehir’in turizmden daha fazla pay alabilmesi için çalışmalar yürüttüklerini kaydeden Arı: “Ben bu şehri Türkiye’de ve dünyada tanınır bir şehir haline getirmek istediğimi söyledim ve bunu şimdiye kadar büyük bir başarıyla yaptık. Türkiye’nin en önemli turizm markalarından biri olan Kapadokya bölgesi ve Nevşehir’in marka değerinin tanıtılması ve daha fazla anlatılması için çaba gösteriyoruz. Dünya’daki birçok turizm merkezinin alternatifi var ancak Nevşehir’in karşılığını, alternatifini dünyanın hiçbir yerinde bulma şansınız yok. Dünyada peribacalarının bulunduğunun, doğanın ve tarihin kendisini bu kadar cömert sergilediği bir şehir yok.” dedi.


Kapadokya bölgesinin 2018 yılında yaklaşık 3 milyon yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiğini ve 2019 yılında bu rakamın 3 milyon 250 bine ulaşmasının beklendiğini ifade eden Arı, Kapadokya bölgesi ve Nevşehir için hedeflerinin ise 7 milyon yerli ve yabancı turist olduğunu açıkladı. Bölgeye gelen turist sayısının arttırılması ile birlikte şehir merkezinin turizmden daha fazla katkı alabilmesi için yürütülen çalışmalar çerçevesinde Nevşehir’de bulunan dünyanın en büyük yeraltı şehrinin turizme açmaya hazırlandıklarını söyleyen Arı, bunla ilgili dünyanın çeşitli ülkelerinin yanı sıra Türkiye’den çok sayıda yatırımcı ile görüşmeleri sürdürdüklerini belirtti.


Arı: “Kapadokya ve Nevşehir Türkiye’de ve dünyada yaşayan herkesin mutlaka görmesi bir yer. Her bir mevsimi ayrı bir güzel. Geçtiğimiz yıl yaklaşık 3 milyon yerli ve yabancı turist ağırladık. Bu sene 3 milyon 250 bin hedefimiz var. 5 yıl içerisindeki hedefimiz ise 7 milyon yerli ve yabancı turist. Bunun yanında şehir merkezimizi turizme buluşturmak istiyoruz. Bunun içinde elimizde dünyanın en büyük yeraltı şehri gibi bir cevher var. Kentsel dönüşüm çalışmaları sırasında ortaya çıkan bu özel bölgeyi turizme açtığımız takdirde bölgemize gelen turistler şehir merkezimize de ciddi katkılar sağlayacak.” diye konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 18 Haziran 2019 Salı 16:23
  1. sergi
  2. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Daday’da şiddetli yağmur ağaçları devirdi
    1. Daday’da şiddetli yağmur ağaçları..
    2. FETÖ’den yargılanan Baba Kanter: “Enes..
    3. Trabzon Büyükşehir Belediyesi’den dün..
    4. Bebekler neden karınlarının üzerinde..
    5. Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi..
    6. Gürün’de mezuniyet coşkusu
    7. Binali Yıldırım, cemevini ziyaret etti
    8. Matematik atölyesi ilk mezunlarını..
    9. Japonya'da şiddetli deprem! Tsunami..
    10. Japonya 6.5 büyüklüğünde deprem..
    11. Mısır Büyükelçiliği önünde gıyabi..
    12. New York borsası yükselişle açıldı
    13. Kangal’da sağanak yağış hasara yol açtı
    14. İYİ Parti’de Erzurum depremi yaşanıyor
    15. FETÖ'nün "mahrem askeri yapılanması"na..
    16. AK Parti Isparta’dan ‘Mursi’ açıklaması
    17. Polis şehit eden katil hakim karşısında
    18. Konyaaltı Belediyesi misafirlerini..
    19. "Dünyada bir yılda 1 milyon 200 bin..
    20. Dünya Rafting Şampiyonası’nda görev..
    21. Somalili askerlerin eğitimi tamamlandı
    22. Trabzon’un Araklı ilçesinde bugün sel..
    23. Eyüpsultan’da taksi durakları..
    24. Erdoğan şehit ailesine taziye telgrafı..
    25. Kapadokya’da Çin Çalışmaları ve..
    26. FETÖ sanığı eski hakime 7 yıl hapis..
    27. Mursi için KKTC’de gıyabi cenaze..
    28. Samsun’da uyuşturucu operasyonu: 5..
    29. Bakan Akar, Ruanda Genelkurmay..
    30. Apartmanda yılan paniği
    F-35 uçaklarının üreticisinden flaş Türkiye açıklaması!
    F-35 uçaklarının üreticisinden flaş Türkiye açıklaması!
    Uzman isimden korkutan uyarı! Su yerine tüketmek aniden öldürüyor
    Uzman isimden korkutan uyarı! Su yerine tüketmek aniden öldürüyor
    Yalan makinesi Ekrem'den program sonrası dikkat çeken VIP fotoğrafı
    Yalan makinesi Ekrem'den program sonrası dikkat çeken VIP fotoğrafı
    Dünya bu tehdidi konuşuyor: Çekilin, yoksa tankerlerinizi bombalarız
    Dünya bu tehdidi konuşuyor: Çekilin, yoksa tankerlerinizi bombalarız
    Başörtüsü yasakçısından Ekrem’e destek!
    Başörtüsü yasakçısından Ekrem’e destek!

    Günün Karikatürü

    18 Haziran 2019
    Şirin Payzın'ı rezil eden paylaşım! Geri adım attı...
    Şirin Payzın'ı rezil eden paylaşım! Geri adım attı...
    PKK'nın siyasi kolu HDP'den ortak yayın açıklaması
    PKK'nın siyasi kolu HDP'den ortak yayın açıklaması