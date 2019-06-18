Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı: “Hedefimiz 7 milyon turist”

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, her yıl yaklaşık 3 milyon yerli ve yabancı turist ağırlayan Kapadokya bölgesindeki hedeflerinin 7 milyon turist olduğunu söyledi.

Belediye Başkanı Rasim Arı, İstanbul’un Sesi Radyosunda Cankız ve Usta’nın konuğu olarak Nevşehir’e ilişkin açıklamalarda bulundu. Her yıl yaklaşık 3 milyon yerli ve yabancı turist ağırlayan Kapadokya bölgesinin ana idari merkezi konumundaki Nevşehir’in turizmden daha fazla pay alabilmesi için çalışmalar yürüttüklerini kaydeden Arı: “Ben bu şehri Türkiye’de ve dünyada tanınır bir şehir haline getirmek istediğimi söyledim ve bunu şimdiye kadar büyük bir başarıyla yaptık. Türkiye’nin en önemli turizm markalarından biri olan Kapadokya bölgesi ve Nevşehir’in marka değerinin tanıtılması ve daha fazla anlatılması için çaba gösteriyoruz. Dünya’daki birçok turizm merkezinin alternatifi var ancak Nevşehir’in karşılığını, alternatifini dünyanın hiçbir yerinde bulma şansınız yok. Dünyada peribacalarının bulunduğunun, doğanın ve tarihin kendisini bu kadar cömert sergilediği bir şehir yok.” dedi.

Kapadokya bölgesinin 2018 yılında yaklaşık 3 milyon yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiğini ve 2019 yılında bu rakamın 3 milyon 250 bine ulaşmasının beklendiğini ifade eden Arı, Kapadokya bölgesi ve Nevşehir için hedeflerinin ise 7 milyon yerli ve yabancı turist olduğunu açıkladı. Bölgeye gelen turist sayısının arttırılması ile birlikte şehir merkezinin turizmden daha fazla katkı alabilmesi için yürütülen çalışmalar çerçevesinde Nevşehir’de bulunan dünyanın en büyük yeraltı şehrinin turizme açmaya hazırlandıklarını söyleyen Arı, bunla ilgili dünyanın çeşitli ülkelerinin yanı sıra Türkiye’den çok sayıda yatırımcı ile görüşmeleri sürdürdüklerini belirtti.

Arı: “Kapadokya ve Nevşehir Türkiye’de ve dünyada yaşayan herkesin mutlaka görmesi bir yer. Her bir mevsimi ayrı bir güzel. Geçtiğimiz yıl yaklaşık 3 milyon yerli ve yabancı turist ağırladık. Bu sene 3 milyon 250 bin hedefimiz var. 5 yıl içerisindeki hedefimiz ise 7 milyon yerli ve yabancı turist. Bunun yanında şehir merkezimizi turizme buluşturmak istiyoruz. Bunun içinde elimizde dünyanın en büyük yeraltı şehri gibi bir cevher var. Kentsel dönüşüm çalışmaları sırasında ortaya çıkan bu özel bölgeyi turizme açtığımız takdirde bölgemize gelen turistler şehir merkezimize de ciddi katkılar sağlayacak.” diye konuştu.