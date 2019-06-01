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Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, gençleri sahurda evinde misafir etti

Ramazanın ilk gününden bu yana her akşam iftar ve sahurda vatandaşlarla birlikte olan Belediye Başkanı Rasim Arı, bu gece de sosyal medyadan kendisine ulaşan gençleri evinde misafir etti.

01 Haziran 2019 Cumartesi 10:18
Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, gençleri sahurda evinde misafir etti

Ramazanın ilk gününden bu yana her akşam iftar ve sahurda vatandaşlarla birlikte olan Belediye Başkanı Rasim Arı, bu gece de sosyal medyadan kendisine ulaşan gençleri evinde misafir etti. Arı, gençlerle sahur birlikte sahur yaptı.


Belediye Başkanı Rasim Arı’nın gün içerisinde sosyal medya hesaplarından paylaştığı ‘Bu gece kimlerle sahur yapacağız? Son sahurlar ve en özel sahurlar. Gelenlere bir sürprizimiz var.’ mesajına kısa sürede çok sayıda genç geri dönüş yaptı. Yaptığı davet kısa sürede sosyal medyada ilgi gören Arı, mesajına yorum yapıp, beğeni bırakan ve retweet yapan gençler arasından 10 kişiyi evine davet etti. Gençlerle evinde buluşan Arı, onlarla bir süre sohbet ederek Kadir Gecelerini kutladı. Çoğunluğu üniversite öğrencilerinden oluşan gençler, Arı’ya teşekkür ederek, Nevşehir ile ilgili fikirlerini ve görüşlerini anlattı. Ramazan Etkinlikleri için Nevşehir’e gelen Eğitimci-Yazar Vehbi Vakkasoğlu’nun ve AK Parti İl Başkanı M.Rauf Yanar’ın da katıldığı gecede sahur boyunca gençlerle tek tek ilgilenerek sohbet eden Arı, hatıra fotoğrafı da çektirdi.


Çağrıya olumlu yanıt veren herkesi davet edemediklerini kaydeden Arı; “Sosyal medya, özellikle gençlerin rağbet ettiği, orada vakit geçirdiği bir ortam. Dolayısıyla onların dilini yakalayabilmek önemli. Bende fırsat buldukça gençlerle sosyal medya üzerinden haberleşerek bu gibi etkinlikler gerçekleştiriyorum. Ramazan boyunca gençler sürekli beni evlerine, yurtlarına davet etti. Belediyemizde birçok kez konuk ettiğimiz gençleri bugün de sahurda kendi evimde misafir etmek istedim. Böylesine güzel bir gecede gençlerle beraber olmak, onları dinlemek, gözlerindeki ışığı görmek beni bu şehir ve Türkiye için daha çok umutlandırdı.” dedi.

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Haber Tarihi: 01 Haziran 2019 Cumartesi 10:18
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